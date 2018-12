Klimaatwet met grote steun aangenomen in Tweede Kamer

De wet, die wordt omschreven als uniek en historisch, legt vast dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen.



De Klimaatwet komt een dag voor het zogenoemde Klimaatakkoord, waarin allerlei partijen en betrokkenen uit de samenleving voorstellen doen hoe de komende decennia de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De hoop is opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegen te gaan.



Zeldzaam brede steun

Het plan voor de Klimaatwet komt van GroenLinks en PvdA uit 2015. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen, als ook SP en 50Plus.



Zo'n brede meerderheid van acht partijen die een wet indient, is zeldzaam. "De Klimaatwet moet zekerheid geven aan burgers en bedrijven voor de lange termijn," aldus GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.



Het is de bedoeling dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord. Daarnaast moet over ruim dertig jaar de elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn.



'Enorme armoede'

De grootste oppositiepartij PVV verzette zich fel tegen de wet. "Een ramp voor Nederland, een drama voor de portemonnee van de Nederlanders. De kosten zullen gierend uit de klauwen lopen," aldus Kamerlid Alexander Kops.



Thierry Baudet van Forum voor Democratie vreest dat door de wet een 'enorme armoede zal neerdalen' over Nederland. De Partij voor de Dieren daarentegen vindt de wet juist te vrijblijvend.



