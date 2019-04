Klimaatplannen kabinet op losse schroeven

CO2-taks

De bedrijven vinden het niet eerlijk dat zij bovenop die Europese CO2-beprijzing - waarvoor zij nu al betalen - met een Nederlandse belasting te maken krijgen. Met zo'n extra CO2-taks zou Nederland het eerste land in de Europese Unie zijn.GroenLinks en PvdA zijn óók niet te spreken over de koers van het kabinet om de opbrengst van de beperkte CO2-taks helemaal terug te sluizen naar de bedrijven. Van dat geld kunnen zij dan maatregelen betalen om van kolen en het gas af te gaan. "Wij willen dat een deel van de opbrengst ook naar huishoudens gaat," zegt PvdA'er Moorlag.



Volgens Moorlag gaan bedrijven de kosten van de CO2-belasting voor een groot deel sowieso doorberekenen aan consumenten. "Daarom is het niet meer dan normaal dat je huishoudens daar meteen voor compenseert.'' Ook GroenLinks wil dat huishoudens een deel van de opbrengst van de CO2-taks in hun portemonnee terugzien.Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wordt afwachtend gereageerd. De VVD wil niet reageren op 'geruchten' over een beperkte CO2-belasting. D66 en ChristenUnie rekenen er nog altijd op dat het kabinet met een 'verstandig' belastingplan komt.



Verstandig

Half maart, toen Rutte de CO2-heffing aankondigde, benadrukte hij dat die wel 'verstandig' moet zijn. Hij bedoelde daarmee dat de belasting de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet mag schaden. Zo noemde hij Tata Steel - een van de grootste vervuilers in ons land - van groot belang voor de werkgelegenheid en 'een van de schoonste staalbedrijven ter wereld'. Tata Steel is fervent tegenstander van de CO2-taks.



Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich niet alleen zorgen over de CO2-taks. Zij vrezen ook dat huizenbezitters en ondernemers honderden miljarden euro's moeten investeren in woningen en bedrijfspanden. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat het 15.000 euro per huis kost om aardgasvrij te worden. Maar volgens de werkgevers kunnen de kosten voor het aardgasvrij en CO2-neutraal maken per huis oplopen tot 60.000 euro of meer.



