Kleine meerderheid vmbo'ers voelt zich veilig op school

Landelijk Aktie Komitee Scholieren vroeg 75.000 scholieren in heel Nederland naar hun mening over school. Vragen als: hoe is de sfeer, wordt er veel gepest, heb je inspraak en weet je wat je moet leren voor een toets. Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school. Een schokkend laag aantal, vindt voorzitter Anouk Gielen. Zeker in het licht van de Wet Veiligheid op school die in 2015 is ingevoerd.



Sindsdien zijn scholen verplicht een veilig schoolklimaat op school te garanderen, en moeten ze daar ook open over zijn naar de Onderwijsinspectie. "We roepen scholen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Want niemand lijkt dit probleem toe te eigenen," zegt Gielen. Een verrassende uitslag vond Gielen het niet. "Helaas hebben vmboscholen en het praktijkonderwijs al het imago dat het onveiliger is. Des te meer reden om er iets aan te doen."



Segregatie

Op het vwo voelt 84 procent zich veilig en op het havo 72 procent. "Dit zet de discussie over segregatie in het onderwijs weer op scherp." De monitor wordt donderdag aan minister Arie Slob (CU) van onderwijs aangeboden.



Klaas Hiemstra van School & Veiligheid, een stichting die scholen adviseert om te gaan met vraagstukken over pesten, lastige gesprekken of seksualiteit, vindt de resultaten verontrustend. "Het is het tweede jaar dat dit uit de monitor komt. Maar het is moeilijk aan te geven waarom kinderen in het vmbo zich onveiliger voelen. Andere onderzoeken laten zien dat het op vmbo-scholen niet onveiliger is dan elders, maar als het LAKS ziet dat het nog niet op orde is, betekent dat er iets moet worden gedaan."



Volgens Hiemstra is het nog gissen naar de reden voor het onveilige gevoel. "Je kunt daar aannames aan verbinden, dingen als dat er op vmbo's meer kinderen uit moeilijke gezinssituaties komen, maar daar draait het niet om. De vraag is of scholen de goede dingen doen."



Poortjes

Camera's of poortjes voorkomen problemen volgens School & Veiligheid niet. "Pesten en bedreigingen zie je niet. Je kunt beter goede methodes invoeren om het gesprek te openen."