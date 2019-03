Kledingwinkelketen CoolCat vraagt faillissement aan

Net als veel andere winkelketens kampt CoolCat met 'zeer uitdagende' marktomstandigheden. Het bedrijf sloot jaren achtereen met 'aanzienlijke verliezen'. De warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver zachte winter van 2019 gaven het laatste zetje.



Tachtig winkels

CoolCat telt in Nederland tachtig winkels. Daarnaast heeft de keten zeventien winkels in België, zes in Frankrijk en twee in Luxemburg. Ook heeft CoolCat in deze landen en in Duitsland een webshop. De winkels en de webshop van CoolCat blijven tot nader order open.



Het faillissement van CoolCat wordt naar verwachting dinsdag door de rechter uitgesproken en geldt voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse onderdelen van CoolCat vallen buiten het faillissement. Er wordt gekeken of er een doorstart van de keten mogelijk is.



Redden V&D

Oprichter Kahn haalde enkele jaren terug nog het nieuws omdat hij warenhuisketen V&D wilde redden. Hij kreeg dat plan niet rond. Later kocht hij samen met andere ondernemers wel de merkrechten van het failliete warenhuis, waardoor V&D een tweede leven kreeg als webshop.



Kahn kondigde overigens ruim een jaar terug aan stapsgewijs verantwoordelijkheden bij Cool Investments te willen overdragen aan zijn zoons. Dat is het investeringsvehikel achter onder meer CoolCat en America Today.



Intertoys

Vakbond CNV reageert bezorgd op het nieuws. CNV-bestuurder Martijn den Heijer vreest dat veel medewerkers van CoolCat op zoek zullen moeten naar ander werk. Bij een doorstart gaat vaak maar een deel van een bedrijf verder. De vakbondsman vindt het verder opvallend dat er de laatste tijd weer meer winkelketens failliet lijken te gaan. Onlangs speelde er ook al een bankroet bij speelgoedketen Intertoys.