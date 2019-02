Klaver wil records breken bij 'klimaatverkiezingen'

Ook in de Eerste Kamer moet het beste resultaat tot nu toe - acht zetels in 1999 - worden verbeterd. Dat zeteltal werd behaald door oud-partijleider Paul Rosenmöller. Diezelfde Rosenmöller is nu lijsttrekker voor de senaat en moet zijn eigen record gaan breken.



Opvallend is dat zijn missie bescheidener is dan die van zijn partijleider. In een interview met deze krant zei hij zaterdag voor een verdubbeling van de huidige vier zetels te gaan, naar acht zetels. Dan zou in tegenstelling tot de wens van zijn partijleider geen record worden gebroken.