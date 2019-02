Klaver: Werknemers moeten inspraak krijgen bij salaris CEO's

In het eerdere voorstel kon alleen de minister van Financiën een veto uitspreken.



Dat kondigt partijleider Jesse Klaver vanavond, aan de vooravond van het GroenLinks-congres in Zwolle, aan. Volgens Klaver verdienen de topfunctionarissen in het bedrijfsleven gemiddeld 171 keer meer dan een werknemers.



"De tijd dat multinationals ongestoord belasting konden ontwijken en absurde megasalarissen uitdelen is voorbij. Het moet afgelopen zijn met de praktijk dat de beloningen aan de top de pan uit rijzen, terwijl de salarissen van gewone werknemers achterblijven."



De eerste stap

Om dat te voorkomen, moet de ondernemingsraad van een bedrijf instemmingsrecht krijgen op het salaris van bestuurders, vindt de partij, maar alleen als het loon van de topmensen sneller stijgt dan het CAO-loon van die sector. Het is een eerste stap, benadrukt Klaver, om werknemers meer zeggenschap te geven en de loonkloof te dichten.



"Niemand vindt het normaal dat een CEO van een groot bedrijf binnen twee dagen een heel jaarsalaris kan verdienen. Politici kunnen het niet meer laten bij morele verontwaardiging, dit is het moment om tot wetgeving over te gaan.''



Klaver bindt vaker de strijd aan met het bedrijfsleven, wat hem ook op kritiek komt te staan. Zo vond Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat Klaver met een voorstel voor een CO2-belasting voor grote bedrijven 'levensgevaarlijk bezig is'.