Klanten krijgen vaker geld terug via pasje

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Betaalvereniging Nederland. Via retourpinnen kregen Nederlandse klanten vorig jaar in totaal 217 miljoen euro terug, wat gebeurde via 4,2 miljoen transacties. In 2017 ging het nog om 148 miljoen euro via 2,9 miljoen transacties.



De terugbetaalmethode, die als alternatief geldt voor contante terugbetalingen, lijkt vooral aan te slaan in winkels die duurdere producten verkopen, zoals meubelzaken of kledingwinkels. Het gemiddelde bedrag voor retourpinnen was 51,50 euro



Ook als particulieren onderling terugbetalen vinden ze veel vaker een alternatief voor contant geld. Dankzij betaalverzoeken met mobiele apps als Tikkie, werd van alle betalingen aan vrienden, kennissen of familieleden bijna 31 procent elektronisch gedaan. Dat was in 2017 nog 22 procent.