Klanten kopen vaker duurzaam en met keurmerk

Van elke zeven euro die in de kassa's van de supermarkten belandde, ging er één naar producten met zo'n keurmerk. Nederlanders gaven er 3,6 miljard euro aan uit, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.



De bestedingen aan milieu- en diervriendelijk geproduceerde voedingsmiddelen zitten al jaren in de lift, maar nooit eerder was de groei zo groot.



Onderzoeker Rini Emonds van IRI ziet meerdere oorzaken. "Het aanbod van duurzame producten in de supermarkten neemt toe. Daar komt bij dat de crisis voorbij is. Consumenten geven hun geld weer gemakkelijker uit. Een groeiende groep vindt het belangrijk te kiezen voor eten dat lokaal, milieuvriendelijk of met respect voor dieren is geproduceerd. Keurmerken helpen betere keuzes te maken."



Ham en leverworsten

Het snelst groeiende en grootste keurmerk is het Beter Leven-stempel van de Dierenbescherming. Consumenten gaven afgelopen jaar bijna 1,5 miljard euro uit aan vlees met Beter Leven-sterren op de verpakking.



In 2017 zijn er veel vleeswaren met het keurmerk bijgekomen in de schappen, zegt Emonds. "Supermarkten en A-merken hebben daar met de varkensvleessector afspraken over gemaakt."