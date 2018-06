Klacht seksuele intimidatie tegen wethouder Almere ongegrond

Dat Herrema het broekzakgesprek afdeed met 'ik hoop dat je geen rode oortjes hebt gekregen', noemt de ombudsman 'op zijn best nonchalant en op zijn ergst ongepast en intimiderend'.

Herrema stuurde op 30 mei een berichtje aan de journalist met onder meer het woord 'cymbub' en een emoji van een kater. Later bleek volgens de journalist dat met 'cymbub' eigenlijk bedoeld was het woord cumbub te typen, dat staat voor bellen blazen met sperma. De kater zou seks beteken.



Broekzakgesprek

Enkele dagen op 4 juni volgde een 'telefoongesprek' waarbij de journalist meende te horen dat de wethouder masturbeerde. Die zei echter dat het een broekzakgesprek was, tijdens een toiletbezoek. Hoe de berichten tot stand gekomen zijn, is niet meer met zekerheid vast te stellen, meldt de Ombudsman nu.



Het 'broekzakgesprek' is een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden, aldus de Ombudsman. Herrema verliet op 4 juni een vergadering en had twee indringende gesprekken over een belangrijk politiek onderwerp, zegt de wethouder tegen de Ombudsman. Vervolgens bezocht Herrema het toilet.



Masturberen met klaarkomen

De Ombudsman stelt dat er te weinig tijd zou hebben gezeten tussen het telefoongesprek met de fractiegenoot en de vermeende masturbatie op het toilet. 'Zonder af te doen aan de beleving van de gebeurtenis van de journalist, acht ik het gezien het tijdsbestek van 41 seconden en de ernst van de voorgaande telefoongesprekken, onaannemelijk dat van masturberen met klaarkomen sprake was.'



Herrema kan niet verklaren waarom de journalist dacht te horen wat hij hoorde, schrijft de Ombudsman. 'In een nadere verklaring, bevestigd door een derde, laat te heer Herrema weten enkele jaren geleden een heftige darmoperatie te hebben ondergaan waar hij nog dagelijks de gevolgen van ondervindt. Mogelijk verklaart dit bepaalde geluiden."



Wel heeft de Ombudsman kritiek op de vervolgreacties van de wethouder. Dat Herrema het broekzakgesprek afdeed met 'ik hoop dat je geen rode oortjes hebt gekregen', noemt hij 'op zijn best nonchalant en op zijn ergst ongepast en intimiderend'.



Financiële bijdrage

Herrema zegt in een reactie blij te zijn met de vaststelling van de Ombudsman dat de klachten over hem ongegrond zijn. Hij stelt dat een financiële bijdrage aan de hulpverlening voor slachtoffers van echt seksueel geweld op zijn plaats is.



Ook werpen de conclusies van de Ombudsman een juister licht op het gedrag van de coalitiepartijen in Almere, aldus de ex-wethouder. Die lieten Herrema in no time vallen als een baksteen. Ook laakt hij zijn eigen partij, de PvdA. Een terugkeer in de politiek sluit Herrema uit. "In deze politieke cultuur is terugkeer voor mij geen optie."



Journalist Marcel Beijer op zijn beurt is zeer teleurgesteld over het rapport van de Ombudsman. "Ik voel me niet gehoord. Ik begrijp dat hij zegt dat bepaalde zaken niet meer terug te halen zijn, maar hij concludeert nu dat het dus niet is gebeurd. Ik voel me nu nog meer dan voorheen slachtoffer in deze kwestie."



