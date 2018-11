Klaas Dijkhoff wilde jongen 'geen valse hoop bieden'

"Ik mocht de jongen geen valse hoop bieden'', aldus Dijkhof vrijdag in een filmpje op Facebook.



Toen de negenjarige Nemr zei te vrezen voor zijn leven in Irak, reageerde Dijkhoff voor lopende camera met een "Ja, dus?'' De jongen was door programmamaker en actievoerder Tim Hofman meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken.



In de documentaire 'Terug naar je eige land' volgt Hofman vijf van de ongeveer 400 kinderen die volgens hem in aanmerking zouden moeten komen voor een kinderpardon. De kinderen zijn hier geboren of wonen langer dan vijf jaar in Nederland.



