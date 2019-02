Klaas Dijkhoff: 'Ik heb niets met het verwijt van slappe knieën'

Luister, zegt Klaas Dijkhoff. "Ik had ook helemaal níet kunnen bewegen. Maar dan hadden we afgelopen donderdag ook gezien hoe een meerderheid in de Tweede Kamer een motie had aangenomen voor een ruimer kinderpardon. Dan was ik nog verder van huis geweest."



Het is de 'nieuwe realiteit' waar hij mee had te stellen, wil de VVD-fractieleider maar zeggen. Nadat het CDA draaide ('Laat ík het een veranderd standpunt noemen') in de discussie over het kinderpardon, was er een meerderheid in de Tweede Kamer vóór een ruimere interpretatie van de regels.