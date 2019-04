Kinderombudsman: geen kind in de cel

In een donderdag verschenen rapport constateert de kinderombudsman dat kinderen in Amsterdam en elders in het land voor een klein vergrijp de hele nacht in een cel opgesloten kunnen worden in een cellencomplex waar ook nog volwassenen zitten. Dat is in strijd met het kinderrechtenverdrag, waarin is opgenomen dat het opsluiten van kinderen pas mag in het uiterste geval.



Defence for Children trok hierover al eerder aan de bel in Het Parool.



"Kinderen direct in de cel gooien voor een jeugddelict, zoals een lippenstift meenemen of een pak koekjes stelen, is een schending van de rechten van het kind," zegt Maartje Berger, juridisch adviseur jeugdrecht bij Defence for Children.



Jeugdrechtadvocaat

Volgens recente cijfers van OIS Amsterdam zijn er in 2017 in totaal 7077 misdrijven gepleegd door jongeren tot 24 jaar, waarvan 1769 verdachten minderjarig waren. Die hebben recht op een jeugdrechtadvocaat. Of ze die krijgen, hangt af van het tijdstip waarop ze worden aangehouden.