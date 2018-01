Kinderartsen: verbied verkoop energiedrankjes aan kinderen

De artsen weten dat in de blikjes te veel cafeïne, suiker en taurine zit, maar missen onderzoek naar het effect van de stoffen op een kinderlichaam

Zo belandde een meisje van 12 jaar met epileptische aanvallen in het ziekenhuis.



Een uitgebreid onderzoek leidde niet tot een duidelijke oorzaak. Tijdens een gesprek bleek dat ze veel energiedrankjes dronk.



Een tiener van 16 kwam met geelzucht en moeheid bij een kinderarts. De patiënt kreeg allerlei onderzoeken, tot aan een leverbiopt, waarbij met een speciale naald weefsel uit de lever wordt gehaald.



Toen de arts ontdekte dat de tiener veel energiedrankjes dronk en adviseerde te stoppen, verdwenen de klachten vanzelf.



Geen onschuldige frisdrank

De artsen weten dat in de blikjes te veel cafeïne, suiker en taurine zit, maar missen onderzoek naar het effect van de stoffen op een kinderlichaam.



"Dit is geen onschuldige frisdrank", stelt De Jong-Van Kempen. "Een verbod zet ouders en kind aan het denken, zodat ze zich bewust zijn van de gevolgen. Vroeger was het ook normaal om op jonge leeftijd alcohol te drinken, maar nu weten we hoe schadelijk dat is."



"We kunnen wachten tot er fatale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken."