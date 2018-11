Kick Out Zwarte Piet demonstreert niet in Zaanstad

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept medestanders via Facebook op om op 17 november tijdens de intochten in 18 gemeenten, waaronder Amstelveen, een tegengeluid te laten horen.



Vooralsnog hoort Zaanstad daar niet bij. In die gemeente wordt dit jaar de landelijke intocht gehouden. Sinterklaas komt dit jaar het land binnen bij de Zaanse Schans.



Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, heeft kondigde eerder aan dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet wel de ruimte krijgen om te demonstreren. Op voorwaarde dat de kinderen daar geen last van hebben.



De actiegroep van activist Jerry Afriyie zegt op Facebook een vreedzaam protest na te streven. 'KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen.'



'Blokkeerfriezen'

KOZP is ook voornemens om te demonstreren in het Friese Dokkum. Vorig jaar hielden Friezen op de dag van de Nationale Sinterklaasintocht het verkeer tegen op de A7 nabij Joure. Daardoor kwamen onder meer drie bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten stil te staan. Zij waren onderweg naar Dokkum voor een betoging tijdens de intocht.



De 'blokkeerfriezen' stonden in oktober voor de rechter.