Kerstvakantie pakt gunstig uit voor werknemers

Mensen moeten ook tijd hebben om het verdiende geld uit te geven

Het is de kracht van de traditie," zegt Strouken. "Dat geven we door van generatie op generatie zonder er echt bij stil te staan."



Wie denkt dat al die feestdagen funest zijn voor de economie, heeft het mis.



Sommige sectoren draaien overuren, bijvoorbeeld in de detailhandel en de horeca. De ene helft van Nederland geeft het geld uit bij de andere en dat is nodig.



"Mensen kunnen wel altijd geld willen verdienen, maar moeten ook tijd hebben om het uit te geven," zegt arbeidseconoom Thomas van Huizen.



Maatschappelijke welvaart

Dat mensen liefst tegelijk vrij zijn, is volgens de econoom een fenomeen dat Nederland moet koesteren: het vergroot de waarde van vrije dagen. "Mensen vinden het leuk om iets met elkaar te doen. Dat is ook maatschappelijke welvaart. Werkgevers hebben baat bij een uitgeruste werknemer, die is productiever."



Zelfs wie deze dagen toch moet werken profiteert, bijvoorbeeld door de rust op de weg. "De baas is waarschijnlijk vrij dus eindelijk kun je ongestoord je gang gaan en afmaken waar je anders niet aan toekomt," zegt positiviteitstrainer Mark Verhees.