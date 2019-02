Katinka Eikelenboom nieuwe voorzitter GroenLinks

Ze werd op het congres in Zwolle gekozen; er waren geen tegenkandidaten. "Ik wil GroenLinks het Torentje in krijgen. Wij zijn een ideeënpartij op zoek naar macht."



Eikelenboom (36) werd bij de universiteitenkoepel VSNU en was eerder politiek assistent van Amsterdamse GroenLinks-wethouders. Ook werkte ze op het wetenschappelijk bureau van de partij.



Liefdesrelatie

Een nieuwe voorzitter was nodig omdat de vorige voorzitter, Marjolein Meijer, in juni aftrad. Zij stapte op nadat een verzwegen liefdesrelatie met GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff uitkwam. Bestuurslid Jeroen Postma nam tijdelijk het stokje over.



De nieuwe partijvoorzitter bedankte haar voorgangers en zei 'te popelen' om GroenLinks groter te maken. "Ik wil er alles aan doen om deze partij nog sterker te maken.''



Volgens Eikelenboom neemt de druk op GroenLinks alleen maar toe. "Want het gaat goed met ons. We stellen ook hoge eisen aan onszelf.''



Bijzondere week

Op het congres sprak ook de Amsterdamse wethouder Touria Meliani. Zij noemde dat 'beetje surreëel'. "Dit is mijn eerste GroenLinks-congres. Mijn allereerste GroenLinks-congres. En dan sta ik hier als wethouder in Amsterdam en ga ook nog speechen." Toch voelde het congres voor haar 'als politiek thuiskomen'.



Meliani memoreerde een bijzondere week in Amsterdam, waar de gemeenteraad instemde met een klimaatfonds van 150 miljoen euro. Ook haalde ze de deal aan die wethouder Rutger Groot Wassink vrijdag sloot met staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) voor 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.



"We vangen ze op en geven ze 24-uursopvang," aldus Meliani. "Rutger heeft die verkiezingsbelofte binnen een jaar weten te regelen. Hij bedacht het plan, de VVD-staatssecretaris betaalt het."