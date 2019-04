Kamermeerderheid wil minder nachtvluchten Schiphol

Dat vindt een Kamermeerderheid inclusief regeringspartijen D66 en ChristenUnie, zo bleek vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer.



Volgens Jan Paternotte (D66) loopt Schiphol totaal uit de pas vergeleken met andere Europese luchthavens als het gaat om nachtvluchten. Het gaat volgens hem vaak om vakantie- en vrachtvluchten die tussen 23.00 uur en 06.00 uur vliegen.



Internationaal knooppunt

In 2012 is afgesproken dat er maximaal 29.000 nachtvluchten op Schiphol mogen zijn. Dat zijn volgens de parlementariër alleen vaak geen vluchten die essentieel zijn voor Schiphol als internationaal knooppunt. "Schiphol was nooit bedoeld als luchthaven voor prijsvechters.''



Wat D66 betreft is er alle reden om de nachtvluchten vanaf 2021 terug te brengen tot een reëel niveau, aldus Paternotte.Ons buurlanden beperken de laatste jaren al het aantal nachtvluchten vanaf grote luchthavens.



Werkgelegenheid

"Minder nachtvluchten hier zou een verstandig doel zijn'," zegt ook Eppo Bruins (ChristenUnie). De SP wil eveneens geleidelijke afschaffing. "We moeten af van de hinder. Maar er moet wel gelet worden op het verlies van werkgelegenheid bij het schrappen van nachtvluchten, vooral bij vrachtvervoer.''



Andere partijen, zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren, pleiten al langer voor een verbod op nachtvluchten, ook vanwege de milieuvervuiling. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelde vorige week al in zijn advies 'Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute' dat slaapverstoring als gevolg van nachtvluchten leidt tot negatieve gezondheidseffecten.



"Gezondheid wordt op dit moment in de beoordeling van luchtvaart nog maar beperkt meegenomen. Hinder in de nacht zou daarom zoveel als redelijkerwijs mogelijk moeten worden teruggebracht'," aldus de Raad.



Overgangsperiode

Na een overgangsperiode waarin verdere groei van nachtvluchten niet is toegestaan, zou overgegaan moeten worden tot het verbieden van starts in de nacht.,,Beperk nachtvluchten, kijk of je ermee kan stoppen. Dat is het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. En dat moet de minister volgen'', vindt GroenLinks.



De PvdA voegde nog toe dat omwonenden van Schiphol ook overlast ondervinden van vluchten laat op de avond en vroeg in de ochtend. "Daar moet ook naar worden gekeken.''



Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) komt later dit jaar met een brede luchtvaartnota en de specifieke plannen voor Schiphol. Daarin zal ze terugkomen op de nachtvluchten, liet ze vanmiddag weten. Veiligheid, behoud van werkgelegenheid en beperken van de hinder worden meegewogen bij haar visie, net als het beleid in buurlanden.