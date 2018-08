Kamermeerderheid voor vaccinatie-eis bij kinderopvang

Het gezond verstand van mensen moet worden wakker geschud Klaas Dijkhoff

Dijkhoff schrijft: 'Feit is dat als een virus zoals de mazelen hierdoor weer meer ruimte krijgt, er kinderen ziek worden. En doodgaan. En dat de kans bestaat dat dat jouw kind is. Of mijn kind. Ik vind het dus eigenlijk te bizar voor woorden dat ik moet nadenken over overheidsmaatregelen. Maar goed, het is zover gekomen.'



Kinderopvang

De prominente VVD'er wil beginnen met betere voorlichting. 'Het gezond verstand van mensen moet worden wakker geschud,' aldus Dijkhoff.



In de kinderopvang is het volgens hem veiliger als er geen kinderen zijn die ingeënt hadden kunnen worden, maar wiens ouders dit geweigerd hebben.



Een andere optie is volgens de fractieleider het verplichten van vaccinaties als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang. Of naschoolse opvang. 'Dat is zeker het onderzoeken waard.'



Vrijheid

Dijkhoff: 'Mocht dat allemaal niet lukken, dan moet ik als liberaal misschien toch maar gaan pleiten voor een vaccinatieplicht.'



Iemands vrijheid is niet onbeperkt, meent hij. 'Ze eindigt waar schade aan anderen wordt berokkend.' Hij vervolgt: 'Als we volwassenen beboeten als ze zelf hun gordel niet omdoen, mogen ze ook bestraft worden als ze hun kinderen basale bescherming tegen dodelijke virussen ontzeggen.'



De Amsterdamse VVD heeft naar aanleiding van het bericht van Dijkhoff raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur. Raadslid Dorienke de Grave wil weten of de vaccinatiegraad hier ook onder de 95 procent is gedaald en of er in Amsterdam specifiek beleid wordt gemaakt om dat op niveau te houden.