Kamer wil wijntje bij de kapper toestaan

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ziet geen heil in het plan, dat op de steun van de rechtse partijen plus 50PLUS en DENK lijkt te kunnen rekenen. Daardoor kan het aantal plaatsen waar je alcohol kunt krijgen bijna ongelimiteerd groeien, waarschuwt hij. "In deze tijd, waarin we steeds meer weten over de gezondheidsrisico's van alcohol, ben ik daar natuurlijk geen voorstander van. Met alcohol moeten we juist bewuster omgaan en niet losser.''



Benzinestations

Blokhuis stelt voor de initiatiefwet van Ziengs te behandelen bij de afspraken over een gezondere omgang met alcohol die hij wil maken met allerlei vertegenwoordigers van de samenleving.



Als de wet van Ziengs het haalt, lijken ook benzinestations weer alcohol te mogen verkopen. Dat is juist verboden om te voorkomen dat mensen met een slok op achter het stuur kruipen.



'Gelijke monniken, gelijke kappen'

Horeca Nederland vindt dat voor deze gemengde bedrijven dezelfde eisen moeten gelden als voor normale horecabedrijven. "Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ook dezelfde controles en dezelfde verplichte diploma's," zegt voorzitter Rober Willemsen.



De Koninklijke Slijtersunie vraagt zich af hoe gemeentes al deze extra verkooppunten gaan controleren. Voorzitter Ron Andes meent dat er ook sprake is van oneerlijke concurrentie. "Een slijter moet vergunningen hebben, maar gaat dat ook gelden voor andere verkooppunten?"



In 2016 deden winkeliers in 47 gemeenten, waaronder 7 in Amsterdam, mee met een landelijke proef om alcohol in de winkel te laten schenken.