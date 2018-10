Kamer wil onderzoek naar hulp Syrië

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV).



Het kabinet wordt gevraagd volledige medewerking te geven aan het onderzoek en inzage te geven in alle stukken. Het onderzoek moet er uiteindelijk toe leiden dat er nieuwe regelgeving komt waaraan toekomstige hulp (geen wapens) aan gewapende groepen in het buitenland wordt gebonden.



Vertrouwen

De SP zegt het vertrouwen in minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op omdat de Kamer verkeerd zou zijn geïnformeerd over het steunprogramma. DENK zal de motie ook steunen.



Regeringspartijen CDA en ChristenUnie - die vanaf het begin net als onder meer SP en PVV tegen waren - zitten nog steeds met veel vragen over de steun aan gematigde gewapende groepen in Syrië, bleek dinsdag in een debat over het programma. Zij waren mild in hun kritiek op minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).



Volgens Sven Koopmans (VVD) waren de risico's bekend en moet je "aanvaarden dat er iets mis kan gaan" in oorlogssituaties. Verscheidene partijen willen weten of het internationaal volkenrecht is geschonden met de hulp. "Dat lijkt me de essentie," zei Pieter Omtzigt van het CDA.



