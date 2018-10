Kamer wil lessen trekken uit hulp Syrië

"Dit moet anders in de toekomst," aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66).



Een deel van de steun is in handen is gekomen van jihadisten die mensenrechtenschendingen pleegden, bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw. Het programma dat onder het vorige kabinet van VVD en PvdA tot stand kwam, is staatsgeheim.



De Kamer is vertrouwelijk op de hoogte gesteld, maar die informatie kan niet worden gebruikt. Dat maakt het lastig debatteren.



Mild

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie - die vanaf het begin net als onder meer SP en PVV tegen waren - zitten nog steeds met veel vragen over de steun aan gematigde gewapende groepen in Syrië, bleek dinsdag in een debat over het programma. Zij waren mild in hun kritiek op minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).



Volgens Sven Koopmans (VVD) waren de risico's bekend en moet je "aanvaarden dat er iets mis kan gaan" in oorlogssituaties. Verscheidene partijen willen weten of het internationaal volkenrecht is geschonden met de hulp. "Dat lijkt me de essentie," zei Pieter Omtzigt van het CDA.



Een ruime meerderheid

Een ruime meerderheid van de Kamer ging in 2015 akkoord met het programma dat liep tot begin dit jaar. "We wilden de bevolking niet in de steek laten," zei PvdA'er Attje Kuiken. "Niets doen was geen optie."



Ze staat net als Bram van Ojik van GroenLinks nog steeds achter de beslissing om het programma op te tuigen.



Van Ojik vindt wel dat het kabinet niet "heel adequaat" heeft gereageerd toen het misging. De criteria voor hulp zijn "nogal opgerekt".



Blok heeft al toegegeven dat de toezicht op de hulp aan de in totaal 22 groepen "strakker" had gekund. Zij kregen geen wapens, maar zaken als pick-uptrucks, tenten, uniformen, computers en telefoons. Aan het programma is 27,6 miljoen euro uitgegeven.





