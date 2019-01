Kamer van Koophandel wint Big Brother Award

Alle bedrijven in Nederland moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat zijn niet alleen de grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf, maar ook zelfstandigen die vanuit huis werken.



Boze zzp'ers

De Kamer van Koophandel verkoopt de gegevens van bedrijven door. Daardoor worden zzp'ers thuis aan de lopende band gebeld door bedrijven die bijvoorbeeld elektriciteit aanbieden.



"Zzp'ers zijn echt heel erg boos op de Kamer van Koophandel. We leven in een samenleving waar steeds meer mensen zzp'er zijn, en die hebben allemaal last van de directe en vervelende manier waarop die bedrijven te werk gaan," verklaart Bits of Freedom.



De Kamer van Koophandel begrijpt 'dat ondernemers hier hinder van ondervinden' en wil daarom met de overheid zoeken naar een oplossing die ondernemers kan 'beschermen tegen deze ongewenste benadering'.



In de wet staat dat contactgegevens van bedrijven openbaar moeten zijn, omdat iedereen moet kunnen nagaan met wie hij of zij zaken doet. Mensen kunnen zo fraude en oplichting voorkomen, aldus de Kamer.



Belastingdienst en Facebook

De twee andere genomineerden waren de Belastingdienst en Facebook. De fiscus verwerkt het burgerservicenummer (bsn) van zzp'ers in hun verplichte btw-nummer. Als het bsn in verkeerde handen valt, kan het worden gebruikt voor identiteitsfraude.



Facebook kon de prijs winnen voor het privacyschandaal rond de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Die kwamen in handen van een schimmig onderzoeksbureau. Daarnaast gebruikt Facebook de telefoonnummers van gebruikers om ze gericht advertenties te laten zien.



De Big Brother Award ging vorig jaar naar het kabinet voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).



Expertprijs

Bits of Freedom reikte ook een Expertprijs uit. Die ging naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De manier waarop hij zorgfraude wil aanpakken, schendt volgens de jury het beroepsgeheim waar artsen zich aan moeten houden.



Kirsten Fiedler van de organisatie European Digital Rights kreeg een positieve prijs, de Felipe Rodriguez Award, voor haar inzet voor privacy.