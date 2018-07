Kamer valt over uitspraak 'failed state' Suriname minister Blok

Mijn inbreng was er deels op gericht om te prikkelen minister Stef Blok

Hij noemt Suriname daarin een 'failed state' en dat heeft 'ernstig te maken met de etnische opdeling'. In een reactie tegenover Zembla stelt Blok dat hij voorbeelden heeft gebruikt 'die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen'. Hij wilde een 'open uitwisseling' stimuleren en zijn inbreng was er deels op gericht om 'te prikkelen'.



Blok sprak via een videoverbinding met de circa tachtig aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst ging het onder meer over xenofobie en angst voor migranten. Blok zegt geen land te kennen met een multiculturele of multi-etnische samenleving waar mensen vreedzaam samenleven. Volgens hem loopt een gemeenschap 'vrij snel tegen de grenzen aan' als het gaat om migratie.



'Uitspraken zijn lomp'

De Tweede Kamer wil opheldering van de minister over zijn uitspraken.



"De taak van de minister van Buitenlandse Zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden. D66 verwacht daarom snel heldere, inhoudelijke uitleg van de minister over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving," laat Kees Verhoeven van D66 weten.