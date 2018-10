Kamer: Stelde Ollongren bewust publicatie rapport uit?

Juist dat speelde een grote rol in de discussie over de nieuwe wet. Ollongren sprak over 'toeval'. Ze ontkende dat er sprake was geweest van een politieke afweging bij het besluit het rapport pas na het referendum naar de Kamer te sturen.



Geen passages 'weglakken'

"De timing stond los van het referendum.'' Ze wilde per se het hele rapport openbaar maken en geen passages 'witten' of 'weglakken'. Maar daarvoor moest er eerst worden overlegd met de buitenlandse diensten, die immers in het rapport voorkwamen. "Een tijdige afstemming met deze partners bleek niet mogelijk.''



Ollongren benadrukte dat 'zorgvuldigheid en transparantie' voor haar heel belangrijk zijn. Ze streefde naar publicatie 'zo snel als het kon'.