Kamer: 'Rutte, toon leiderschap in Zwarte Piet-discussie'

In tijden van rauwe polarisatie moeten we kleur bekennen Gert-Jan Segers

Bosma: "Rutte moet iets doen wat hij al jaren nalaat: Zwarte Piet omarmen. En hij moet de politiek correcte burgemeesters aanpakken die deze lui van Kick Out Zwarte Piet op strategische plaatsen hebben neergezet, zodat het zaterdag misging. Het is überhaupt bizar dat er gedemonstreerd mag worden bij een intocht, dat mag toch ook niet tijdens Dodenherdenking."



Demonstratieverbod

Opvallend was dat deze week ook twee coalitiepartijen van zich lieten horen in de discussie. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff stelde dat actievoerders zich echt bescheidener moet opstellen, omdat anders een demonstratie­verbod vanaf het moment van de intocht tot het feest zelf voor de hand ligt.



ChristenUnieleider Gert-Jan Segers daaren­tegen schreef op Facebook dat de oprukkende Roetveegpiet 'de triomf is van de polder', waardoor we nu afscheid kunnen nemen van 'de Zwarte Piet die lang voor pijn en verdriet heeft gezorgd'.



Segers zegt desgevraagd dat iemand in Den Haag nu de teugels stevig in handen moet nemen. "De rol van politici is er vooral een van management by speech. Hier gaan we geen wet voor maken. Maar in een tijd van rauwe polarisatie komt het nu wel aan op moreel leiderschap en moeten we kleur bekennen."



"Politici kunnen er zo aan bijdragen dat we weer tot elkaar komen en dat sinterklaas weer wordt wat het is: een fijn familiefeest voor ons allemaal."



Inmiddels heeft ook D66-leider Rob Jetten van zich laten horen. Hij ziet niets in het idee van zijn VVD-collega Klaas Dijkhoff om demonstraties rond de intocht van Sinterklaas te verbieden.