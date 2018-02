Kamer neigt naar opheffen majesteitsschennis

SP, GroenLinks en PvdA zijn zeker voor het wetsvoorstel van D66.

PVV en VVD hebben nog geen besluit genomen maar staan er niet per se afwijzend tegenover. Steun van één van deze partijen is voldoende voor een meerderheid.



De Kamer spreekt donderdag over het voorstel, dat ook de hogere straf op belediging van politici en topbestuurders schrapt. Gewone ambtenaren en rechters blijven wel extra beschermd. Als het verbod op majesteitsschennis vervalt, gaat voor belediging van de koning dezelfde straf gelden als voor belediging van "gewone" mensen.



'Op de fiets'

De coalitie is verdeeld. Indiener D66 staat daar tegenover het CDA. Kamerlid Chris van Dam van het CDA wil voorkomen "dat de koning straks zelf op de fiets aangifte moet gaan doen"".



Wie de koning beledigt riskeert nu nog een celstraf van maximaal vijf jaar of een boete tot 20.250 euro en kan zelfs zijn of haar kiesrecht verliezen. Tussen 2000 en 2012 werden zestien mensen veroordeeld voor verschillende soorten majesteitsschennis.



D66-Kamerlid Kees Verhoeven kwam in 2016 met een initiatiefwetsvoorstel. Hij vindt het niet van deze tijd dat er een zwaardere straf staat op het beledigen van de koning of een buitenlands staatshoofd, dan op het beledigen van anderen.



Jaberi

Het meest recente geval dat de aandacht van landelijke media trok was toen een activist "fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis" riep tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet in 2014.



Omdat hij de boete van 500 die hem werd opgelegd aanvocht vervolgde het Openbaar Ministerie. Daar kwam justitie later met een seponering op terug. Jaberi had zijn uitspraken gedaan "binnen de context van het publieke debat".