Kamer: houd canon weer eens tegen het licht

De canon, die de Nederlandse geschiedenis samenvat in vijftig historische figuren, verschijnselen of gebeurtenissen, is twaalf jaar oud. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs zei daarom onlangs dat de canon aan een opfrisbeurt toe is en opperde dat hij wel wat diverser kan. De canon zou bijvoorbeeld wel erg veel mannen tellen.



Dat kwam de D66-minister echter op een schrobbering van coalitiegenoot CDA te staan. CDA-voorman Sybrand Buma verweet Van Engelshoven haar eigen opvattingen aan leerlingen te willen opdringen.



De oproep van de Kamer om een herzieningscommissie in te stellen, komt uit de koker van Vera Bergkamp en Sjoerd Sjoerdsma, partijgenoten van Van Engelshoven. Ze wijzen erop dat bij de presentatie van de canon al is voorgesteld die om de vijf jaar weer eens onder de loep te nemen.



