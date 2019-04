Kamer: haatprediker uit VS niet welkom

Ook het gemeentebestuur van Amsterdam en het COC willen hem weren. De predikant, die vindt dat alle homo's, lesbiennes en transgenders moeten worden geëxecuteerd, wil op 23 mei een bezoek brengen aan Nederland.



Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, reageerde Anderson verheugd. Hij maakte de slachtoffers uit voor 'pedofielen' en vond het jammer dat er niet meer doden waren gevallen.



Hier niks te zoeken

Wat regeringspartijen VVD, CDA en D66 betreft heeft predikant Steven Anderson niks in Nederland te zoeken. "Predikers die haat en geweld verspreiden moeten we geen ruimte bieden en mogen wat mij betreft thuisblijven," zegt CDA-Kamerlid Lenny Geluk. "Ieder mens moet zelf kunnen bepalen wie hij of zij liefheeft.'' Vanuit de oppositie is er bijval van onder meer de PvdA en de SP.



Ook de Amsterdamse gemeenteraad heeft liever dat Anderson wegblijft. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP gaan tijdens de raadsvergadering op 8 mei kritische vragen stellen over zijn komst. "Voor zulke haat en onverdraagzaamheid is geen plek in Amsterdam," zegt D66-voorman Reiner van Dantzig.