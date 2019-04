Kamer dringt aan op visumplicht voor Albanezen

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een oproep hiertoe van CDA, VVD, SP, en de ChristenUnie.



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei in een debat woensdagavond dat er onvoldoende steun is onder de Europese lidstaten voor een dergelijke stap. Daarnaast voldoet Albanië nog steeds aan de voorwaarden die eerder werden gesteld voor het schrappen van de visumplicht, aldus de minister.



De visumplicht voor Albanezen werd in 2010 geschrapt. Het aantal illegale Albanezen in Nederland steeg sindsdien.



Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) wijst erop dat de Amsterdamse politie en Justitie in 2017 al opriepen tot herinvoering van de visumplicht. Relatief veel Albanese criminelen zijn betrokken bij zware criminaliteit, zoals drugshandel en mensenhandel.



