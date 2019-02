Kamer boos over geblunder kabinet met energiekosten

Het CBS gebruikte andere cijfers. Het burgervertrouwen in de overheid wordt zo ondermijnd

"Wij baseren ons op cijfers uit de Nationale Energieverkenning 2017 van het Planbureau voor de Leef­omgeving," zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "De inschatting in 2017 was dat dit jaar minder gas en elektriciteit zou worden afgenomen. Anderzijds was de verwachting dat de marktprijzen van gas en elektra minder snel zouden stijgen."



Die voorspellingen zijn verouderd, erkent de woordvoerder. "Omdat het Planbureau voor de Leefomgeving zijn handen vol heeft aan het Klimaatakkoord, is er in het afgelopen jaar geen aparte energieverkenning uitgebracht."



Het kabinet heeft de stijging van de marktprijzen van gas en elektra onderschat. Die kosten zijn met bijna 150 euro per huishouden gestegen, door hogere CO2-heffingen en de afnemende gaswinning in Groningen. Daarnaast heeft het kabinet de energiebelasting en de btw op de energienota met ruim 150 euro verhoogd.