Kabinetsreacties uitspraken Blok vallen verkeerd bij PvdA

Rutte stelde vrijdag dat Blok na het 'rechtzetten' van zijn uitspraken 'prima kan doorfunctioneren'

Op de uitspraken van Blok, die op punten tegenstrijdig zijn met het regeerakkoord, werd vorige maand met verontwaardiging gereageerd.



Er kwamen boze reacties uit Suriname en de Caribische delen van het koninkrijk, en ook in de Tweede Kamer klonk harde kritiek - óók bij de coalitiepartijen. Bloks eigen VVD noemde de uitspraken 'lomp'.



'Voor de bühne'

Afgelopen donderdag schreef Blok in een brief aan de Kamer dat het hem speet. Een dag later stelde hij dat hij de 'ongelukkige en onzorgvuldige uitspraken' terugnam. Ploumen wil van Rutte weten of zijn hele kabinet achter die excuses staat.



Volgens haar wekken de uitspraken van de ministers de suggestie dat de spijtbetuiging van Blok 'slechts voor de bühne is'. Rutte stelde vrijdag dat Blok na het 'rechtzetten' van zijn uitspraken 'prima kan doorfunctioneren'.



Het Amsterdamse PvdA-Kamerlid wil dat de premier haar vragen beantwoordt voor de Tweede Kamer met Blok in debat gaat. Naar verwachting gebeurt dat de eerste week van september.



Lees ook: Blok heeft spijt, maar is het genoeg?