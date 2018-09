Kabinet wil dat rechter politie-actie verbiedt

De politiebonden en de minister voeren al lange tijd moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao. De bonden willen komend weekeinde naar eigen zeggen "de heftigste acties ooit'' op touw zetten om hun eisen kracht bij te zetten.



Ze kondigden aan vanaf vrijdag- tot zondagavond alleen nog maar uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. Maar die acties zijn zo grootschalig en zo algemeen dat de veiligheid van burgers en politiepersoneel in gevaar komt, stelt Grapperhaus.



Stokje

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp laat weten dat de acties doorgaan, ondanks de sommatie van de minister. "Tenzij er voor het weekeinde een cao-akkoord komt, of de rechter er een stokje voor steekt, gaan de acties door."



De bonden benadrukken dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar komen. 112 blijft dus bereikbaar voor spoed. "De bonden hebben al bij voorbaat cruciale werkzaamheden van de actie uitgezonderd. We zijn nu nog in gesprek over kleine aanvullingen. Maar verder gaan wat ons betreft de acties door."