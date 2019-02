Kabinet vierkant achter KLM-topman Pieter Elbers

In de brief spreekt Hoekstra namens het kabinet zijn volledige steun uit voor Elbers wiens huidige termijn bijna is afgelopen. De Nederlandse staat is aandeelhouder van KLM.



Beter winstcijfers

Kern van het conflict binnen Air France-KLM betreft de zelfstandigheid van onderdelen Air France en KLM binnen de totale luchtvaartcombinatie. Ben Smith wil de macht van beide inperken en de invloed van de holding vergroten. Elbers past niet in dat plaatje en zou te veel opkomen voor de belangen van KLM, dat de laatste jaren structureel betere winstcijfers laat zien dan Air France. Zo zou Elbers weigeren Smith een positie te geven in KLM's raad van commissarissen. Het leidt tot grote spanningen tussen Parijs en Amstelveen.



De brief van Hoekstra is een niet onbelangrijk signaal, dat desalniettemin slechts beperkte waarde heeft. De Nederlandse staat bezit een belang van 5,9 procent in KLM. Ter vergelijking: Frankrijk heeft ruim 14 procent in de totale luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Daarmee is de overheidsinvloed van Nederland getalsmatig gering.