Kabinet onderzoekt opties om vaccinatiegraad te verhogen

Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) donderdagavond in een Kamerbrief. Ook het toepassen van meer dwang om kinderen te laten prikken, sluit hij niet uit.



Blokhuis schrijft: "Ik wil bijvoorbeeld onderzoeken wat de toepasbaarheid is van een verplicht consult, zoals in Duitsland, of een financiële prikkel."



Bij onze oosterburen moeten ouders verschijnen om zich te laten voorlichten over inenting van hun kroost, op straffe van een boete als ze wegblijven. Verder zal 'de uiterste maatregel' van een algehele verplichting worden onderzocht.



Huiswerk doen

Er is volgens de staatssecretaris niet sprake van één effectieve benadering om de vaccinatiegraad te verhogen; dit is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de sociale en economische context. "Het onderzoek dat ik wil laten uitvoeren moet daarom een aantal van deze maatregelen voor de Nederlandse situatie analyseren en beoordelen."



"Ik verwacht u in het voorjaar van 2020 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek," laat Blokhuis weten. Zijn woordvoerder benadrukt dat het kabinet pas geleden met een reeks maatregelen is gekomen om de vaccinatiegraad verder te verhogen. "Dit nieuwe onderzoek moet u zien als huiswerk dat we doen voor de langere termijn, mochten deze ingrepen niet werken."



Kinderopvang veiliger maken

Het onderzoek naar extra opties om de vaccinatiegraad te verhogen, komt er na een motie van de VVD. Die werd door de Tweede Kamer omarmd. De bedoeling is dat het RIVM en andere organisaties bij de uitvoering worden betrokken.



Regeringspartij D66 laat weten het goed te vinden dat het kabinet alle opties onderzoekt en geen taboes meer heeft. "Maar de recente uitbraak van mazelen in Den Haag toont aan dat we niet kunnen wachten met acties. Laten we de eerste stap nu zetten en de kinderopvang veiliger maken. Dat kan met onze initiatiefwet. We roepen de Kamer op die wet snel te behandelen," aldus Kamerlid Rens Raemakers.



