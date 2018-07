Kabinet: geen uitstel einde referendum

Dat zou in elk geval moeten wachten tot 1 augustus, vinden senatoren. Dan oordeelt de rechter over de klacht van de beweging Meer Democratie, die boos is dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.



Ollongren wees erop dat het maken van wetten in principe losstaat van uitspraken van de rechter: "De rechter en de wetgever hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid.''



Onder meer 50PLUS hamert op uitstel. Senator Jan Nagel spreekt over een kwestie van zuiverheid en fatsoen om te voorkomen dat er "brokken'' worden gemaakt.



De Tweede Kamer stemde het raadgevend referendum al weg. Volgende week kan de senaat over het afschaffen stemmen.