Justitie bemoeide zich 'onbehoorlijk' met drugsrapporten

Dat blijkt uit een rapport over de WODC-affaire dat woensdag wordt gepresenteerd.



Volgens een onderzoekscommissie onder leiding van Jacques Overgaauw, voormalig vicepresident van de Hoge Raad, zijn de uitkomsten van de drugsrapportages ondanks de ongeoorloofde bemoeienis eerlijk en zorgvuldig. Dat staat in een samenvatting die het AD heeft ingezien.



De affaire kwam aan het licht door klokkenluidster Marianne van Oyen. Zij diende in 2014 al een klacht in over politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), dat belangrijke rapporten schrijft voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Haar klacht kwam in handen van Nieuwsuur, dat begin dit jaar groot uitpakte met de zaak.



De onafhankelijkheid van het WODC is van belang omdat de rapporten van het centrum regelmatig dienen als basis voor beleid.



Resultaten gestuurd

Een eerdere onderzoekscommissie concludeerde dat er onzorgvuldig was omgesprongen met de klacht van Van Oyen. Daarom stapte in juli WODC-directeur Frans Leeuw op. Vervolgens werd een commissie aangesteld die moest bekijken of de inhoud van de rapporten die Van Oyen noemde waren aangetast.