Julio Poch eist 5 miljoen euro schadevergoeding van Staat

Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving door NRC.



Poch is van mening dat zijn arrestatie en uitlevering aan Argentinië, om terecht te staan voor zijn mogelijke aandeel in de zogenaamde 'dodenvluchten' van de Argentijnse junta in de zeventiger en tachtiger jaren, met Nederlandse hulp tot stand kwam.



Hij werd vorig jaar vrijgesproken, maar Pochs advocaat Gert-Jan Knoops is van mening dat Nederland 'onrechtmatig' heeft gehandeld. Bij zowel de aanhouding als de uitlevering aan Argentinië.



Claim niet erkend

Afgelopen maandag liet minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, de Tweede Kamer per brief weten niet van plan te zijn een claim van de voormalige Transavia-piloot te erkennen. Hij bestrijdt dat Poch een zaak heeft.



"De voorzieningenrechter heeft in 2009 reeds over deze aspecten geoordeeld en heeft daarbij overwogen dat het gewraakte handelen van de Staat niet onrechtmatig was,' aldus de minister. "Ik zie geen aanleiding om dit nu anders te beoordelen."