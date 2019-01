Juist méér regels onder de kabinetten van Rutte

Helaas blijkt het afschaffen van wetten en regels moeilijker dan het invoeren ervan Martin Wörsdörfer (VVD)

Ook hebben werknemers in de zorg en het onderwijs last van nieuwe ministeriële regelingen, zegt Voermans. "Bij ministeriële regelingen gaat het vaak om extra formulieren die moeten worden ingevuld. Daar krijgen burgers, bedrijven en instellingen mee te maken."



'Pijnlijk'

In een brief aan de Eerste Kamer schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat het aantal regels sinds 2009 'in geringe mate' is gestegen. "Pijnlijk", zegt SP-senator Geert Reuten, die om de cijfers had gevraagd. "Een stijging van meer dan 11 procent noem ik niet gering. Ik denk dat het kabinet niet blij is met deze toename."



De VVD voert al jarenlang campagne voor minder regels. "De overheid moet ernaar streven alleen wetten en regels te maken die absoluut noodzakelijk zijn", reageert VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer. "Helaas blijkt het afschaffen van wetten en regels moeilijker dan het invoeren ervan."



Volgens staatssecretaris Keijzer betekent de toename van regels niet automatisch dat de regeldruk - de mate waarin mensen er last van hebben - óók toeneemt.