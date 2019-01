Journalist Boersma daagt Nederlandse staat

Boersma werd vorige week door de Turkse politie op het vliegtuig naar Nederland gezet, nadat de twee landen informatie over haar hadden uitgewisseld, onder meer over de relatie die ze in het verleden had met een voormalig lid van terreurbeweging van Jabath Al-Nusra.



Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland verdenkt Boersma van valsheid in geschrifte. Ze zou haar ex-vriend hebben geholpen op basis van valse gegevens een visum aan te vragen. Die informatie was voor Turkije reden Boersma uit te zetten. Ze was in het land actief als correspondent, onder meer voor het Financieele Dagblad.



De 32-jarige Syriër waarmee Boersma een relatie had werd in oktober vorig jaar opgepakt in Amsterdam, omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij aanslagen in Syrië.



De man dook vorig jaar september op tijdens de vertoning van een documentaire in debatcentrum De Balie op het Kleine-Gartmanplantsoen over Raqqa, de 'hoofdstad' van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem.



Boersma houdt vol niet op de hoogte te zijn geweest van de jihadistische achtergrond van haar ex. In het programma Nieuwsuur geeft ze donderdagavond een uitgebreid interview.