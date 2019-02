Jongeren verlaten het ouderlijk huis steeds later

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van Jeugdmonitor.



Deze trend was al duidelijk zichtbaar onder studenten sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015. Zo gingen in Amsterdam in 2014 nog 4138 studenten op kamers, in 2017 waren dat er nog maar 2563. Voor de hoogte van de studiefinanciering maakt het sindsdien niet meer uit of studenten in- of uitwonend zijn.



Niet alleen studenten staan later op eigen benen. Ook werkende jongeren blijven langer plakken bij hun ouders. Gemiddeld vertrekken ze 0,7 jaar later uit huis.



Verschil

Tussen 2012 en 2017 is een duidelijk verschil zichtbaar in het langer thuiswonen in de leeftijdscategorie 19 tot en met 26 jaar. In 2017 woonde 79,6 procent van de 19-jarigen nog thuis, vijf jaar eerder was dat 76,4 procent. Bij de 24-jarigen steeg dit van 33,6 naar 36,8 procent.



Vrouwen staan nog altijd eerder op eigen benen dan mannen, ongeveer anderhalf jaar. Maar het verschil tussen beide groepen wordt kleiner. Vrouwen verlieten het ouderlijk huis in 2017 gemiddeld met 22,7 jaar, mannen op 24,2 jaar.