Jongens redden het vaker niet in de derde klas

De kloof tussen jongens en meisjes die naar een lager schooltype moeten groeit. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie. Vooral op havo en vwo is dat het geval.



Ter illustratie: op het vwo redden tot en met het schooljaar 2013-14 juist meer meisjes het niet. Maar de afgelopen jaren doen ze het beter en zijn ze de jongens voorbijgestreefd.



Dit schooljaar is 8 procent van de vwo-meiden naar de havo gegaan, tegenover 9,6 procent van de jongens.



In totaal stroomden ongeveer 4000 kinderen naar een lager niveau. Dat totale aantal kinderen dat na het derde schooljaar op een lager niveau verder gaat, daalt overigens wel.



Rijpen minder snel

Experts stellen dat jongens niet minder slim zijn geworden. De groeiende afstroom zit volgens hen in de werkhouding, het schoolsysteem en de omgang van leraren met jongens.



"Demotivatie is de grootste onderliggende factor,'' stelt wetenschapper Iliass El Hadioui. "Ze kunnen in algemene zin wel veel zelfvertrouwen hebben, maar dat zegt niets over hun schoolwerk. Durven ze hulp in te schakelen?''