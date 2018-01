Johan Remkes wil VOG voor raadsleden

Dat voorstel deed de Noord-Hollandse commissaris van de Koning, Johan Remkes, vrijdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.



In zijn toespraak stond Remkes met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid stil bij de integriteitsrisico's en de criminele ondermijning van het lokaal bestuur.



Volgens Remkes nemen die risico's toe. Het kost de politieke partijen met hun dalende ledenaantallen steeds meer moeite voldoende goede kandidaten te vinden. Met name in de lokale politiek kunnen partijen snel groeien in zeteltal, maar ook even snel weer krimpen.



Integriteitsrisico's

Remkes: "Ik ga ervan uit dat de partijen hun kandidaten gescreend hebben om integriteitsrisico's en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Als dat niet is gedaan, is het wat mij betreft aan de burgemeester om met die partijen een goed gesprek te voeren over die kwetsbaarheden."