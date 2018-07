Jeugdwerkloosheid laagst in deze eeuw

De werkloosheid in de beroepsbevolking tussen 15 en 25 jaar lag in het eerste kwartaal op 7,2 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Volgens het CBS waren er in de eerste drie maanden van dit jaar 104.000 jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. De jeugdwerkloosheid ligt volgens het statistiekbureau nu al acht maanden lager dan het laagste punt voor het begin van de economische crisis in 2008.



Spanje

In september 2013 piekte de jeugdwerkloosheid nog, toen bijna 14 procent van de jongeren in de beroepsbevolking zonder werk zat.



Nederland heeft na Duitsland en Tsjechië de laagste jeugdwerkloosheid in Europa. In Griekenland, Spanje en Italië ligt de jeugdwerkloosheid het hoogst.