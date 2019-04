Jeugdwerkers trekken aan de bel: 'Er moet geld bij'

Ultimatum

Daarom stellen vakbonden en jeugdzorgmedewerkers nu een ultimatum. FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn eisen een structureel budget van 750 miljoen euro en eenmalig 200 miljoen euro voor werkgevers en werknemers.



"Gaat minister Hugo de Jonge voor 1 juni 2019 niet akkoord, dan volgen er acties,'' licht FNV-bestuurder Maaike van der Aar toe. "Vorig jaar hebben we het nog bij een manifestatie gehouden, maar als aan dit ultimatum geen gehoor wordt gegeven, gaan we staken.''



Overspannen

Jeugdconsulent en docent pedagogiek Niekie Warnaar: ,,Eigenlijk zie ik overal overspannen jeugdzorgwerkers. We zijn alleen maar aan het ploeteren. Je voelt continu tijdsdruk om wachtlijsten weg te werken.



Dit is een ethisch dilemma, want je wilt je werk ook zorgvuldig doen.'' De FNV-bestuurster valt haar bij: "Het gaat hier niet over broodjes, maar over kinderen die echt hulp nodig hebben.''



Afvlakkende stijging

Een woordvoerder van het ministerie reageert als volgt: "Deze aantallen stijgen sinds 2015, maar de groei vlakt wel af. Ook zien we veel variatie tussen gemeenten in het aandeel jongeren dat jeugdhulp ontvangt. De afvlakkende stijging van het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt is niet alleen iets om zorgen over te hebben. Het betekent dat we kinderen en jongeren die hulp nodig hebben beter bereiken en hen passende hulp kunnen bieden. Dat is ook precies de bedoeling: kinderen en gezinnen eerder in beeld."