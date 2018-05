Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden

Bussemaker werd de laatste tijd rond het stadhuis genoemd als een van de kanshebbers voor de functie van burgemeester in Amsterdam, maar gaat dus naar Leiden. Daar gaat ze de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg' bekleden.



Daarmee focust ze op de vraag hoe nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheid. Ook kijkt ze hoe beleid en politieke keuzes van invloed zijn op de vernieuwing van gezondheidszorg.



Bussemaker gaat ook nog één dag in de week werken voor de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag.



