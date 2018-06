Jellinek neemt het voortouw en doet sigaret in de ban

Stoppen met roken is zo'n drastische gedragsverandering, dat het een reset kan betekenen Marieke Helmus

Deze maatregel gaat dus verder dan alleen het weghalen van asbakken en rookcabines. Cliënten krijgen extra begeleiding bij het stoppen met roken. Ook worden honderden medewerkers getraind in hoe ze iemand moeten aanspreken die in of rond het pand rookt. En: hoe motiveer je cliënten te stoppen met roken?



Jellinek, met locaties in onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Amersfoort en Hilversum, werkt al twee jaar aan invoering van het rookverbod. Op alle locaties wordt roken verboden.



Dat geldt ook voor patiënten die worden opgenomen om aan hun drugs- of alcoholverslaving te werken. "Bij binnenkomst worden, naast drugs of blikjes bier, ook sigaretten ingenomen. We vragen niet alleen: heb je alcohol in je tas? Maar ook: heb je sigaretten of shag bij je?"



Klip-en-klaar

Dat stoppen met roken gezonder is, is bekend. Niet alleen wordt de lichamelijke conditie beter en leef je langer, het verbetert volgens Helmus ook de prognose van de verslavingsbehandeling.



"Stoppen met roken is zo'n drastische ­gedragsverandering, dat het een reset kan betekenen. Een tabaksverslaving is een sterke verslaving. Als het mensen lukt om daarmee te stoppen, helpt dat het verslaafde brein tot rust te laten komen. Dat werkt positief door in de behandeling van bijvoorbeeld een cannabis- of ­alcoholverslaving."