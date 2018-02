Jazeker, er kan al geschaatst worden in Amsterdam

Eerste natuurijsmarathon in Haaksbergen

Schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen heeft woensdagavond de primeur. Hij mag de eerste marathon van deze winter op natuurijs organiseren.



Competitieleider marathon Willem Hut van de KNSB keurde de piste in de Overijsselse plaats dinsdag goed. Het ijs had op alle plekken de vereiste dikte van minstens 3 centimeter.



Haaksbergen doet bijna iedere winter mee in de strijd om het binnenhalen van de eerste marathon op natuurijs. Het is sinds 2000 de zesde keer dat Haaksbergen wint.



De ijsclub uit Twente troefde de gezamenlijke verenigingen STG RijnIJssel en Thialf uit Arnhem af. Daar was de ijsvloer op de baan in sportpark 't Cranevelt ook goeddeels in orde, maar Hut vond de kwaliteit in Haaksbergen beter.



De keurmeester constateerde bij de meting problemen in één bocht. Arnhem mag donderdag wel de tweede marathon organiseren. De strijd om de eerste marathon op natuurijs leidt jaarlijks tot overwerk bij ijsclubs, die met man en macht dag en nacht doorwerken een ijsvloer van de juiste dikte te kweken.



Dezer dagen aasden vier clubs op de primeur, die altijd veel aandacht van de media trekt. Behalve Haaksbergen en Arnhem waren dat ook Veenoord in Drenthe en Noordlaren in Groningen.



In Veenoord en Noordlaren heeft het ijs te veel te lijden onder de zon, meldde Hut in Arnhem aan de verzamelde pers. "Het ijs in Haaksbergen is goedgekeurd, hier in Arnhem konden we in één bocht niet goed meten. Maar chapeau voor alle verenigingen, want ze hebben allemaal hun best gedaan.''



De laatste marathon op natuurijs in Nederland vond vorig jaar plaats op 18 januari in Noordlaren. Simon Schouten en Lisa van der Geest wonnen toen.