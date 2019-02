Jaap de Groot: Mijn afscheid was geen vrolijke bedoeling

Jaap de Groot (63) wil eerst even iets duidelijk maken. Hij is, na 43 jaar, niet langer werkzaam bij De Telegraaf, maar dat betekent niet dat hij is gestopt met werken. "Ik ga een volgende fase in. Er liggen diverse aanbiedingen, ook van mooie organisaties over de grens. Ik wil eerst de rook laten optrekken en daarna maak ik een keuze, want stoppen is geen optie.