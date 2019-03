Is Pim 2.0 nu opgestaan?

Het zijn uitzonderlijke mensen, intellectuele hoogvliegers waar we zuinig op moeten zijn

"Ik ken ze allebei heel goed," zegt oud LPF-Kamerlid Hans Smolders, die nu voor Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant is gekozen. Smolders was als chauffeur van Fortuyn getuige van de moord in 2002.



"Ze zijn allebei uitzonderlijke mensen, intellectuele hoogvliegers waar we zuinig op moeten zijn. Ik zie het als mijn opdracht hieraan bij te dragen, dan is de moord op Pim niet voor niets geweest. Thierry maakt het werk van Pim af."



Tramaanslag

Eerder deze week in het Scheveningse Kurhaus vergeleek Forum voor Democratie de politieke toestand na de tramaanslag in Utrecht met die van na de moord op Fortuyn. De verkiezingscampagne is destijds ook gestaakt. "Dan kan ik me zo boos maken," knarsetandde Kamerlid Theo Hiddema.



"Dan zul je zien dat het tussen je vingers doorglipt, de overwinning." Veel LPF'ers hadden destijds het gevoel dat ze de grootste hadden kunnen worden als Fortuyn was blijven leven.



Natuurlijk zijn er ook grote verschillen. Fortuyn was bijzonder hoogleraar met bestuurlijke ervaring en een maatschappelijke carrière. Hij had een lange mars door de politieke partijen van Nederland gemaakt.



Hij was lid geweest van PvdA en flirtte met CDA, VVD en zelfs CPN. Baudet heeft dat allemaal niet achter de rug. Ook had Fortuyn meer levenservaring, domweg omdat hij bij zijn opkomst als politicus achttien jaar ouder was dan Baudet nu.



In een interview met De Standaard noemde Baudet wel Fortuyn als zijn grote inspirator: "Op 11 september 2001 begon ik te studeren, een jaar later werd Fortuyn vermoord. Dat was twee keer: bám. Die twee momenten hebben mij bepaald. Tot die tijd was ik liberaal."