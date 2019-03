Is Forum voor Democratie klaar voor het bestuur?

Om het nog chaotischer te maken: het is maar de vraag of Dessing uiteindelijk in de Noord-Hollandse Staten plaatsneemt, want hij staat ook in Flevoland op plek tien van de kieslijst.



Als de nummers acht en negen, beiden ook niet woonachtig in Flevoland, weigeren te verhuizen naar de polderprovincie, ligt de keuze bij Dessing. Als hij dan niet kiest voor Flevoland, verliest FvD die zetel, met alle gevolgen voor de Eerste Kamer van dien.



Inhoudelijke verschillen

Baudet zei dat zijn partij bestuurders wil leveren in de provincies. Dessing hield dat op tv in het midden: "Ik ga geen uitspraken doen of wij verantwoordelijkheid nemen." Het is de vraag of Forum zijn positie weet te verzilveren met een plek in het provinciebestuur.



De andere rechtse partijen in Noord-Holland hebben allemaal verloren, samen is er geen meerderheid. En samenwerking met D66 en GroenLinks is uitgesloten, vanwege de grote inhoudelijke verschillen. Als Forum dat zelf ook concludeert, kan een andere partij de formatie overnemen.



